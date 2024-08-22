Какая категория пенсионеров может вообще не платить за коммунальные услуги

Многие украинские пенсионеры, которые провели большую часть своей жизни, работая в сельской местности, имеют право на значительные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Государство заботится о благосостоянии таких граждан и предоставляет им возможность частично или полностью компенсировать расходы на отопление, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто может рассчитывать на льготы?

Право на льготы имеют пенсионеры, которые:

Работали по определенным профессиям: Педагоги, медики, фармацевты, специалисты по защите растений, работники культуры и библиотек, работавшие в сельской местности.

Педагоги, медики, фармацевты, специалисты по защите растений, работники культуры и библиотек, работавшие в сельской местности. Имеют достаточный стаж: Необходимо иметь не менее трех лет стажа работы по соответствующей профессии и на момент выхода на пенсию работать на этом посту.

Необходимо иметь не менее трех лет стажа работы по соответствующей профессии и на момент выхода на пенсию работать на этом посту. Соответствуют критерию дохода: Среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев в расчете на одного человека не должен превышать 4 240 гривен.

Какие льготы предоставляются?

Пенсионеры, которые отвечают указанным критериям, могут получить:

100% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг: Это означает, что пенсионер освобождается от оплаты за отопление, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги.

Это означает, что пенсионер освобождается от оплаты за отопление, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги. Компенсация за приобретение твердого топлива и сжиженного газа: Государство может компенсировать часть расходов на приобретение дров, угля или газа для отопления жилья.

Как оформить льготу?

Для оформления льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства с обращением и пакетом необходимых документов. Список документов и подробную информацию можно получить в местном центре предоставления административных услуг.

Важные нюансы:

Срок действия льготы: Льгота предоставляется на 12 месяцев с момента обращения, но не более чем до конца текущего года.

Переоформление льготы: ежегодно нужно переоформлять льготу, предоставляя новые справки о доходах.

ежегодно нужно переоформлять льготу, предоставляя новые справки о доходах. Изменения в законодательстве Условия получения льгот могут изменяться, поэтому рекомендуем периодически уточнять актуальную информацию в органах социальной защиты.

Льготы на оплату коммунальных услуг для сельских пенсионеров – это важная социальная гарантия, позволяющая улучшить их материальное положение. Если вы отвечаете указанным критериям, обязательно воспользуйтесь своим правом на льготы.

Напомним, мы уже писали, имеют ли право на коммунальные льготы жена военного и его дети от первого брака.

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