Яка категорія пенсіонерів може взагалі не платити за комунальні послуги

Багато українських пенсіонерів, які провели більшу частину свого життя, працюючи в сільській місцевості, мають право на значні пільги щодо оплати житлово-комунальних послуг. Держава дбає про добробут таких громадян і надає їм можливість частково або повністю компенсувати витрати на опалення, водопостачання, газ та інші комунальні послуги. Про це пише 24 tv.ua.

Хто може розраховувати на пільги?

Право на пільги мають пенсіонери, які:

Працювали за певними професіями: Педагоги, медики, фармацевти, спеціалісти з захисту рослин, працівники культури та бібліотек, які працювали у сільській місцевості.

Педагоги, медики, фармацевти, спеціалісти з захисту рослин, працівники культури та бібліотек, які працювали у сільській місцевості. Мають достатній стаж: Необхідно мати щонайменше три роки стажу роботи за відповідною професією та на момент виходу на пенсію працювати на цій посаді.

Необхідно мати щонайменше три роки стажу роботи за відповідною професією та на момент виходу на пенсію працювати на цій посаді. Відповідають критерію доходу: Середньомісячний дохід сім’ї за останні шість місяців у розрахунку на одну особу не повинен перевищувати 4 240 гривень.

Які саме пільги надаються?

Пенсіонери, які відповідають зазначеним критеріям, можуть отримати:

100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг: Це означає, що пенсіонер звільняється від оплати за опалення, водопостачання, газ та інші комунальні послуги.

Це означає, що пенсіонер звільняється від оплати за опалення, водопостачання, газ та інші комунальні послуги. Компенсацію за придбання твердого палива та скрапленого газу: Держава може компенсувати частину витрат на придбання дров, вугілля або газу для опалення житла.

Як оформити пільгу?

Для оформлення пільги необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання зі зверненням та пакетом необхідних документів. Перелік документів та детальну інформацію можна отримати у місцевому центрі надання адміністративних послуг.

Важливі нюанси:

Термін дії пільги: Пільга надається на 12 місяців з моменту звернення, але не довше, ніж до кінця поточного року.

Пільга надається на 12 місяців з моменту звернення, але не довше, ніж до кінця поточного року. Переоформлення пільги: Щорічно потрібно переоформлювати пільгу, надаючи нові довідки про доходи.

Щорічно потрібно переоформлювати пільгу, надаючи нові довідки про доходи. Зміни у законодавстві: Умови отримання пільг можуть змінюватися, тому рекомендуємо періодично уточнювати актуальну інформацію в органах соціального захисту.

Пільги на оплату комунальних послуг для сільських пенсіонерів – це важлива соціальна гарантія, яка дозволяє покращити їхнє матеріальне становище. Якщо ви відповідаєте зазначеним критеріям, обов’язково скористайтеся своїм правом на пільги.

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