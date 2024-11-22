Какая категория пенсионеров получит доплату к пенсии в размере тысячи гривен: ответ ПФУ

Правительство Украины вводит дополнительную ежемесячную социальную поддержку для определенных категорий пенсионеров. Выплата предусмотрена законодательством о повышении социальных гарантий и составляет около тысячи гривен.

Право на получение специальной доплаты имеют пенсионеры, отвечающие ряду специфических условий. К таким категориям относятся пожилые люди, в частности лица восьмидесяти лет и старше. Важным условием является одинокое проживание и потребность в постоянном постороннем уходе. Об этом пишет 24 tv.ua.

Принципиально важным элементом получения доплаты является наличие официального медицинского подтверждения необходимости постороннего ухода. В то же время, пенсионеры, уже получающие выплаты по инвалидности, лишаются права на эту дополнительную поддержку.

Читайте также: Кто из украинских пенсионеров после 65 лет не получит доплаты к пенсии

Размер ежемесячной надбавки рассчитывается как доля прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. По состоянию на начало 2024 года сумма составляет 944,4 гривны, что составляет 40% от установленного прожиточного минимума в размере 2 361 гривна.

Важно отметить, что право на доплату имеют исключительно пенсионеры, получающие пенсию по возрасту. Государство таким образом пытается поддержать наиболее уязвимые категории пожилых людей, нуждающихся в дополнительной социальной помощи.

Процедура получения выплаты предусматривает предварительное обращение в соответствующие социальные службы для подтверждения статуса и необходимых документов. Каждый случай рассматривается индивидуально с учетом личных обстоятельств пенсионера.

Социальная поддержка является важным механизмом обеспечения достойного уровня жизни для пожилых и одиноких граждан, которые по объективным причинам требуют дополнительного внимания и помощи от государства.

Напомним, мы уже писали, когда учителя могут выйти на пенсию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!