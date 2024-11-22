Яка категорія пенсіонерів отримає доплату до пенсії у розмірі тисячі гривень: відповідь ПФУ

Уряд України запроваджує додаткову щомісячну соціальну підтримку для певних категорій пенсіонерів. Виплата передбачена законодавством про підвищення соціальних гарантій та становить близько тисячі гривень.

Право на отримання спеціальної доплати мають пенсіонери, які відповідають низці специфічних умов. До таких категорій належать люди похилого віку, зокрема особи вісімдесяти років і старші. Важливою умовою є самотнє проживання та потреба в постійному сторонньому догляді. Про це пише 24 tv.ua.

Принципово важливим елементом для отримання доплати є наявність офіційного медичного підтвердження необхідності стороннього догляду. Водночас, пенсіонери, які вже отримують виплати через інвалідність, позбавляються права на цю додаткову підтримку.

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Розмір щомісячної надбавки розраховується як частка від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Станом на початок 2024 року сума становить 944,4 гривні, що дорівнює 40% від встановленого прожиткового мінімуму в розмірі 2 361 гривня.

Важливо зазначити, що право на доплату мають винятково пенсіонери, які отримують пенсію за віком. Держава таким чином намагається підтримати найбільш вразливі категорії громадян похилого віку, які потребують додаткової соціальної допомоги.

Процедура отримання виплати передбачає попереднє звернення до відповідних соціальних служб для підтвердження статусу та необхідних документів. Кожен випадок розглядається індивідуально з урахуванням особистих обставин пенсіонера.

Соціальна підтримка є важливим механізмом забезпечення гідного рівня життя для літніх та самотніх громадян, які внаслідок об'єктивних причин потребують додаткової уваги та допомоги від держави.

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