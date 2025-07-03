Какая категория украинцев имеет право на 25% скидку на коммунальные услуги

В 2025 году некоторые категории украинских граждан смогут воспользоваться скидками на оплату жилищно-коммунальных услуг — в некоторых случаях размер льготы составит 75% или даже полное освобождение от уплаты. Право на скидку на 25%, в частности, имеют дети войны. Льгота в размере 50% распространяется на многодетные семьи, детские дома семейного типа, семьи погибших военных, а также граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, в том числе членов семей умерших ликвидаторов. К этой же группе относятся участники войны и лица, подвергшиеся нацистским преследованиям.

Льготы предоставляются в соответствии с постановлением Кабинета Министров №389 от 4 июня 2015 года, определяющим порядок их начисления с учетом дохода семьи. Участники боевых действий имеют право на 75% скидку, а получившие инвалидность в результате войны освобождаются от оплаты коммунальных услуг полностью.

Также не оплачивают коммуналку лица с особыми заслугами перед государством и члены их семей — например родители или супруги погибшего. Освобождение от оплаты предусмотрено также для пенсионеров, работавших медиками, учителями или фармацевтами в селах, а также работников культурной сферы и музейщиков в сельской местности.

Льготы распространяются на широкий перечень услуг — от квартирной платы, обслуживания придомовой территории и управления многоэтажкой до снабжения водой, теплом, газом, электроэнергией, вывозом мусора, а также обеспечением твердым топливом или сжиженным газом.

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Право на оформление льгот имеют только домохозяйства, где среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 4240 гривен. В случае превышения этой суммы, льгота не предоставляется, но можно обратиться за субсидией. Исключением являются участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны — для них уровень дохода не имеет значения.

Подать документы для получения льгот можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда, лично в отделениях ПФУ или в Центрах предоставления админуслуг, а также через уполномоченных представителей территориальных общин.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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