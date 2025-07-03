Яка категорія українців має право на 25% знижку на комунальні послуги

У 2025 році деякі категорії українських громадян зможуть скористатися знижками на оплату житлово-комунальних послуг — у деяких випадках розмір пільги сягатиме 75% або навіть повного звільнення від сплати. Право на 25% знижку, зокрема, мають діти війни. Пільга у розмірі 50% поширюється на багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, родини загиблих військових, а також громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, у тому числі членів родин померлих ліквідаторів. До цієї ж групи належать учасники війни та особи, які зазнали нацистських переслідувань.

Пільги надаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів №389 від 4 червня 2015 року, яка визначає порядок їх нарахування з урахуванням доходу сім’ї. Учасники бойових дій мають право на 75% знижку, а ті, хто отримав інвалідність унаслідок війни, звільняються від сплати комунальних послуг повністю.

Також не оплачують комуналку особи з особливими заслугами перед державою та члени їхніх родин — наприклад, батьки або подружжя загиблого. Звільнення від оплати передбачене також для пенсіонерів, які працювали медиками, вчителями чи фармацевтами у селах, а також працівників культурної сфери та музейників у сільській місцевості.

Пільги поширюються на широкий перелік послуг — від квартирної плати, обслуговування прибудинкової території та управління багатоповерхівкою до постачання води, тепла, газу, електроенергії, вивезення сміття, а також забезпечення твердим паливом або скрапленим газом.

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Право на оформлення пільг мають лише ті домогосподарства, де середньомісячний дохід на одну людину за останні шість місяців не перевищує 4240 гривень. У разі перевищення цієї суми пільга не надається, але можна звернутися за субсидією. Винятком є учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни — для них рівень доходу значення не має.

Подати документи для отримання пільг можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду, особисто у відділеннях ПФУ чи Центрах надання адмінпослуг, а також через уповноважених представників територіальних громад.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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