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Какая категория украинцев имеет право на получение пенсии по потере кормильца и как ее получить

Цихоцкая Мария

Какая категория украинцев имеет право на получение пенсии по потере кормильца и как ее получить
Такое право на выплаты имеют только нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании пропавшего

Украинское законодательство предусматривает возможность назначения пенсии при исчезновении человека без вести при особых обстоятельствах. Это касается тех случаев, когда пропавший был кормильцем в семье, и его отсутствие лишило определенных родственников источника существования.

Такое право на выплаты имеют только нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании пропавшего. К ним могут принадлежать супруги, родители, дети до совершеннолетия или до 23 лет при условии обучения, а также родственники, которые ухаживают за малолетними детьми кормильца. Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсия назначается независимо от страхового стажа пропавшего лица и выплачивается до тех пор, пока человек считается пропавшим без вести. Размер пособия определяется на основе предоставленных документов, но не может быть меньше установленных границ: 100% прожиточного минимума на одного нетрудоспособного, 120% — на двоих, и 150% — на трех и более. В 2025 году этот минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, составляет 2361 гривну.

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Оформить такую пенсию родственники могут после того, как пройдет один месяц с момента внесения пропавших в официальный реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Обращение возможно как в отделении Пенсионного фонда, так и через Интернет через его вебпортал.

Раньше мы рассказывали, подлежат ли пенсии налогообложению и сколько придется отдавать государству.

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