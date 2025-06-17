Какая категория украинцев может получать одновременно две пенсии: ответ ПФУ

В Украине лица с инвалидностью при определенных условиях могут получать сразу два вида государственных выплат. В общем, по законодательству гражданин имеет право только на одну пенсию — либо по возрасту, либо по инвалидности, либо по случаю потери кормильца.

Однако существует исключение для людей с инвалидностью с детства. Об этом пишет 24 tv.ua.

Такие граждане могут одновременно оформить пенсию по потере кормильца в Пенсионном фонде и получать государственную социальную помощь по состоянию здоровья в органах соцзащиты. Это возможно даже в случае, если человек достиг совершеннолетия, остается недееспособным и теряет близкое лицо, которое о нем заботилось.

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Размер пенсии по инвалидности зависит от группы и исчисляется как процент от пенсии по возрасту: самый высокий для лиц с первой группой инвалидности, несколько меньше второй, и половина — третьей. При расчете учитывается не только приобретенный страховой стаж, но и период от установления инвалидности до достижения пенсионного возраста.

При смерти кормильца пенсия назначается в зависимости от количества нетрудоспособных членов семьи. Один член семьи получает 50% пенсии, которую должен получать умерший, а если таких лиц несколько — сумма растет до 100% и делится между ними поровну. При этом общий размер выплат, с учетом государственной помощи, не может быть ниже установленного прожиточного минимума.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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