Какая категория украинцев может получить 800 тысяч гривен от государства и что для этого нужно

Украинские граждане, понесшие вред здоровью из-за вооруженной агрессии России, имеют право на единовременную денежную помощь от государства. Выплаты предоставляются в случае получения травм, повлекших установление инвалидности.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Согласно закону №2980-IX, право на компенсацию имеют:

работники объектов критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица органов местного самоуправления.

Эти категории граждан могут подать заявление на получение пособия в течение трех лет с момента установления инвалидности.

Сумма выплат в зависимости от группы инвалидности

800 000 грн - за I группу инвалидности;

- за I группу инвалидности; 500 000 грн - за ІІ группу;

- за ІІ группу; 200 000 грн - за ІІІ группу.

В случае гибели работника из вышеупомянутых категорий его родные могут получить 1 миллион гривен.

Как подать заявление

Подать документы можно:

лично в отделении Пенсионного фонда;

дистанционно – через портал электронных услуг ПФУ;

через законного представителя.

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Необходимые документы (копии):

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

акт расследования инцидента;

документ, подтверждающий родственные связи;

справка из учебного заведения (для до 23 лет);

справка к акту медицинского осмотра;

судебное решение о недееспособности (при необходимости);

свидетельство о смерти (в случае гибели);

заключение судебно-медицинской экспертизы по указанной причине смерти;

документ (заверенная копия судебного решения или нотариальной сделки), подтверждающий, что погибший содержал заявителя.

Важно: право на эту помощь имеют только лица, которым официально установлена инвалидность или зарегистрирован факт гибели в результате военной агрессии РФ.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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