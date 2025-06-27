Яка категорія українців може отримати 800 тисяч гривень від держави та що для цього потрібно

Українські громадяни, які зазнали шкоди здоров’ю через збройну агресію Росії, мають право на одноразову грошову допомогу від держави. Виплати надаються у разі отримання травм, що призвели до встановлення інвалідності.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ). Згідно з законом №2980-IX, право на компенсацію мають:

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

державні службовці;

посадові особи органів місцевого самоврядування.

Ці категорії громадян можуть подати заяву на отримання допомоги протягом трьох років із моменту встановлення інвалідності.

Сума виплат залежно від групи інвалідності

800 000 грн — за І групу інвалідності;

— за І групу інвалідності; 500 000 грн — за ІІ групу;

— за ІІ групу; 200 000 грн — за ІІІ групу.

У разі загибелі працівника з вищезгаданих категорій його рідні можуть отримати 1 мільйон гривень.

Як подати заяву

Подати документи можна:

особисто у відділенні Пенсійного фонду;

дистанційно — через портал електронних послуг ПФУ;

через законного представника.

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Необхідні документи (копії):

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

акт розслідування інциденту;

документ, що підтверджує родинні зв’язки;

довідка з навчального закладу (для осіб до 23 років);

довідка до акту медичного огляду;

судове рішення про недієздатність (за потреби);

свідоцтво про смерть (у разі загибелі);

висновок судово-медичної експертизи з вказаною причиною смерті;

документ (засвідчена копія судового рішення або нотаріального правочину), який підтверджує, що загиблий утримував заявника.

Важливо: право на цю допомогу мають лише особи, яким офіційно встановлено інвалідність або зареєстровано факт загибелі внаслідок військової агресії РФ.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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