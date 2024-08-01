Какая социальная помощь предусмотрена в Украине для пожилых людей

Для украинских пенсионеров существует возможность получить дополнительные средства к их пенсии. Однако такая социальная помощь доступна не для всех.

Команда UAportal совместно с 24 каналом рассказывает подробнее о критериях для получения дополнительных соцвыплат к пенсии.

Социальная помощь от ООН

Пенсионерам, которые получают менее 3 250 гривен в месяц, предоставляется право на социальную помощь от ООН. Чтобы иметь право на эту дополнительную доплату, необходимо соответствовать следующим требованиям:

иметь пенсию меньше 3 250 гривен;

проживать на территориях, где есть активные боевые действия или риск их возникновения;

не получать другие дополнительные выплаты от международных организаций или помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

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Стоит заметить, что список лиц, имеющих право на получение помощи, формируется на базе информации из ПФУ. Выплаты осуществляются автоматически и не требуют личного обращения.

Социальная помощь на уход

Пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста и имеют необходимость в постоянном уходе по состоянию здоровья, имеют право на получение дополнительной ежемесячной доплаты к своей пенсии. В 2024 году размер этой выплаты составляет 944 гривны.

Важно помнить! Чтобы получить эту доплату, пенсионер должен лично обратиться в компетентные органы с соответствующим заявлением и предоставить необходимые документы, подтверждающие ухудшение здоровья.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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