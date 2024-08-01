Яка соціальна допомога передбачена в Україні для людей похилого віку

Для українських пенсіонерів існує можливість отримати додаткові кошти до їхньої пенсії. Однак така соціальна допомога доступна не для всіх.

Команда UAportal спільно з 24 каналом розповідає детальніше про критерії для отримання додаткових соцвиплат до пенсії.

Соціальна допомога від ООН

Пенсіонерам, які отримують менше ніж 3 250 гривень на місяць, надається право на соціальну допомогу від ООН. Щоб мати право на цю додаткову доплату, необхідно відповідати таким вимогам:

мати пенсію меншу за 3 250 гривень;

3 250 гривень; проживати на територіях, де є активні бойові дії або є ризик їх виникнення;

не отримувати інших додаткових виплат від міжнародних організацій чи допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.

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Варто зауважити, що список осіб, які мають право на отримання допомоги, формується на базі інформації з ПФУ. Виплати здійснюються автоматично і не потребують особистого звернення.

Соцдопомога на догляд

Пенсіонери, які досягли 80-річного віку та мають необхідність у постійному догляді через стан здоров’я, мають право на отримання додаткової щомісячної доплати до своєї пенсії. У 2024 році розмір цієї виплати складає 944 гривні.

Важливо пам’ятати! Щоб отримати цю доплату, пенсіонер повинен особисто звернутися до компетентних органів з відповідною заявою та надати необхідні документи, які підтверджують погіршення здоров'я.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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