Какие документы нужно подавать в ТЦК с 1 октября и кому

С 1 октября в Украине женщины нескольких профессий должны стать на военный учет. Этот процесс будет обязателен.

Согласно нормам Закона "О воинской обязанности и военной службе", обязательный военный учет будет касаться женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность и пригодных к службе по состоянию здоровья.

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Женщины от 18 до 60 лет должны явиться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

С собой нужно взять следующие документы:

паспорт или ID-карта; заявление о взятии на учет;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей или документ об опеке;

свидетельство о браке (если есть);

четыре фотографии 3х4.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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