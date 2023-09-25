Какие документы нужно подавать в ТЦК с 1 октября и кому
С 1 октября в Украине женщины нескольких профессий должны стать на военный учет. Этот процесс будет обязателен.
Согласно нормам Закона "О воинской обязанности и военной службе", обязательный военный учет будет касаться женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность и пригодных к службе по состоянию здоровья.
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Женщины от 18 до 60 лет должны явиться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
С собой нужно взять следующие документы:
- паспорт или ID-карта; заявление о взятии на учет;
- идентификационный номер;
- документ о получении специальности/профессии;
- справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;
- свидетельство о рождении детей или документ об опеке;
- свидетельство о браке (если есть);
- четыре фотографии 3х4.
Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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