Які документи треба подавати в ТЦК з 1 жовтня та кому

З 1 жовтня в Україні жінки кількох професій мають стати на військовий облік. Цей процес буде обов'язковим.

Відповідно до норм Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", обов'язковий військовий облік стосуватиметься жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність та які придатні до служби за станом здоров'я.

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Жінки віком від 18 до 60 років мають з'явитися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Із собою потрібно взяти наступні документи:

паспорт або ID-картка;заява про взяття на облік;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей або документ про опіку;

свідоцтво про шлюб (Якщо є);

чотири фотокартки 3х4.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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