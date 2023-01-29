Какие кактусы подходят начинающим: практические советы по уходу за растениями

Кактусы считаются самыми простыми для выращивания комнатными растениями. Большинство разновидностей не требует тщательного ухода и подходит для начинающих.

Кактусы также хорошо дополняют интерьер любого дома, жилого или офисного. Множество видов требуют только горшок с дренажом и нечастый полив, пишет Gardening know how.

В общем, есть тропические и пустынные кактусы. Если дом имеет малое количество естественного освещения, то лучше брать тропические разновидности. В то же время, владельцам комнат с солнечной стороны и низкой влажностью хорошо подойдут пустынные кактусы.

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Наиболее оптимальными для начинающих считаются маммилярии – обширный род растений с особо простым уходом. Кроме этого знатоки советуют обратить внимание на:

Echinopsis

Rebutia

Euphorbia

Astrophytum

Cereus

Ferocactus

Opuntia

Gymnocalycium

Важно помнить, что кактусы не любят большого количества влаги. Следует избегать накопления жидкости под корнями растения в неглубоких горшках.

Дренирующая почва поможет убрать лишнюю влагу из горшка. Само же растение следует поливать, когда земля станет сухой на ощупь, но не слишком часто.

Напомним, UAportal рассказал правильно выбрать растения для офиса. При правильном уходе они будут радовать всех работников и клиентов.

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