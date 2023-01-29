Які кактуси підходять початківцям: практичні поради з догляду за рослинами

Кактуси вважаються чи не найпростішими для вирощування кімнатними рослинами. Більшість різновидів не вимагає ретельного догляду та підходить для початківців.

Кактуси також гарно доповнюють інтер'єр будь-якого помешкання, житлового чи офісного. Безліч видів потребують лише горщик з дренажем та нечастий полив, пише Gardening know how.

Загалом, існують тропічні та пустельні кактуси. Якщо помешкання має малу кількість природного освітлення, то ліпше брати тропічні різновиди. Водночас власникам кімнат з сонячного боку та низькою вологістю добре підійдуть пустельні кактуси.

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Найбільш оптимальними для початківців вважаються маммілярії – великий рід рослин з особливо простим доглядом. Окрім цього знавці радять звернути увагу на:

Echinopsis

Rebutia

Euphorbia

Astrophytum

Cereus

Ferocactus

Opuntia

Gymnocalycium

Важливо пам'ятати, що кактуси не люблять великої кількості вологи. Варто уникати накопичення рідини під корінням рослини у неглибоких горщиках.

Дренувальний ґрунт допоможе прибрати зайву вологу з горщика. Саму ж рослину варто поливати, коли земля стане сухою на дотик, але не надто часто.

Нагадаємо, UAportal розповів правильно обрати рослини для офісу. При правильному догляді, вони будуть радувати всіх працівників та клієнтів.

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