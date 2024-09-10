Какие категории украинцев могут получать пенсию и соцпомощь одновременно

Граждане Украины не имеют права одновременно получать две пенсионные выплаты. Однако это правило не действует, когда речь идет о пенсии и социальной помощи.

Некоторые украинцы могут оказаться в сложной финансовой ситуации, например, из-за потери членов семьи. Таким людям необходима государственная поддержка. Об этом пишет 24 Канал.

"Лицо с инвалидностью с детства, которое получает государственную социальную помощь в органах социальной защиты населения, может одновременно получать пенсию в связи с потерей кормильца при наличии такого права", – указывается в сообщении ПФУ.

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Стоит отметить, что пенсия в связи с потерей кормильца предоставляется исключительно нетрудоспособным членам семьи покойного. Это касается, в частности, людей с инвалидностью с детства, при условии, что они были на содержании умершего.

Важно знать! Для назначения пенсии членам семьи кормилец должен был иметь страховой стаж от 1 до 15 лет (в зависимости от возраста, в котором наступила его смерть). Однако существуют исключения, когда это правило не применяется. Такие случаи определены в части 1 статьи 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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