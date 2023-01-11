Какие китайские смартфоны лучше не покупать: советы экспертов

Китай представил немало высококачественных телефонов, в частности, Huawei, Xiaomi или даже Oppo. Однако рынок смартфонов развивается, а на нем появляется все больше подделок.

Китайские производители решили оставить нишу высокого класса своим американским или южнокорейским конкурентам. Поскольку поняли, что цены необходимо снизить, чтобы добиться значительной экономии на масштабах. Об этом сообщили эксперты Sante Plus.

Почему нужно остерегаться подделок

Речь идет не обо всех известных китайских брендах, таких как Xiaomi, OPPO, Vivo, Honor, OnePlus или даже Huawei, которые производят качественные мобильные телефоны. Речь идет о тех компаниях, которые производят "копии" и контрафактные смартфоны с высокой точностью. Поэтому многие даже не видят разницу.

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Такие подделки-смартфоны можно часто встретить на различных коммерческих вебсайтах, таких как AliExpress или Amazon. Поскольку это Marketplace для всех, в действительности в нем нет ничего нового. Эти платформы действительно предлагают любому возможность заниматься продажей товаров онлайн.

Китайские смартфоны, которых следует опасаться

Дешевые сотовые телефоны доступны каждому, особенно людям с ограниченным бюджетом, желающим "найти выгоду". Однако не всегда понятно, это оригинал или хорошая копия.

На разных площадках по продаже товаров можно найти Samsung Galaxy S22 Ultra за чуть более 100 евро. Все описание соответствует оригинальному: новейший процессор Snapdragon 8 Gen.1, Android 12, 5G и даже 1 ТВ памяти. Однако это очередная мошенническая схема, которая украдет у вас только деньги.

В чем опасность поддельных смартфонов

Хотя заказанный телефон приходит в хорошем состоянии, это не значит, что он работает оптимально. Как правило, поддельные смартфоны могут представлять реальную опасность для здоровья и безопасности потребителей.

Некоторые из наиболее распространенных проблем включают в себя:

Проблема с местонахождением GPS. Play Store или App Store не работают. Обновления недоступны. Проблема совместимости с операторами страны. Проблема с сигналом сети. Поддельное зарядное устройство, которое быстро нагревается и может привести к возгоранию. Устройство, содержащее опасные вещества, такие как кадмий или свинец. Вредоносное или шпионское программное обеспечение, предварительно установленное на устройстве.

Как избежать мошенников, покупая китайский смартфон

Согласно исследованию ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), каждый пятый смартфон, продаваемый на мировом рынке, является подделкой.

Несмотря на то, что невозможно отличить оригинальную версию телефона от подделки, необходимо соблюдать эти несколько советов, чтобы не попасть в ловушку:

1. Просмотрите отзывы как о продавце, так и о смартфоне, который вы хотите приобрести.

2. Сравните цену, отображаемую на платформе электронной коммерции, и цену соответствующего бренда. Цена является важной составляющей, которую нельзя пренебрегать при покупке такого типа устройства.

Напомним, что срок службы телефона продлит правильную зарядку. Поскольку аккумулятор часто подвергается испытаниям из-за ошибок, влияющих на его надлежащее функционирование.

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