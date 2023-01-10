Как правильно заряжать телефон, чтобы он работал как можно дольше: 5 советов

Срок службы телефона продлит правильную зарядку. Поскольку аккумулятор часто подвергается испытаниям из-за ошибок, влияющих на его надлежащее функционирование.

В Sante+ дали несколько советов, которые следует придерживаться, чтобы получить максимальную отдачу от производительности смартфона. Так вы можете продлить срок службы гаджета.

1. Старайтесь не использовать слишком дешевые зарядные устройства

Если у вас нет оригинального зарядного устройства, то сейчас существуют качественные заменители. Однако и на рынке немало ненадежных или дешевых моделей. Именно такие устройства могут повредить аккумулятор телефона, поэтому остерегайтесь их.

Видео дня

Дешевые зарядки и кабели могут повредить устройство в долгосрочной перспективе. Даже если зарядка сначала кажется быстрой, через некоторое время батарея разряжается быстрее, и мобильный начинает перегреваться от малейшего заряда. Будьте осторожны и выбирайте оригинальный или сертифицированный кабель.

2. Не заряжайте мобильный всю ночь.

Очень распространенной ошибкой является оставлять смартфон подключенным к кабелю на всю ночь. Таким образом, вы заметно сокращаете время работы аккумулятора. И это тоже касается совершенно нового мобильного телефона.

Повторная полная зарядка в течение нескольких часов может повредить аккумулятор, особенно в долгосрочной перспективе. Не говоря уже о том, что ночью устройство может перегреться: вы повредите некоторые его внутренние компоненты.

Лучшая практика – никогда не заряжать мобильный телефон дольше 2 часов.

3. Остерегайтесь экстремальных температур.

Литиевые батареи, имеющие большинство современных смартфонов, не работают должным образом под влиянием экстремальных температур. Поскольку ионы имеют тенденцию изнашивать материал, что уменьшает продолжительность циклов зарядки.

Лучшее решение, чтобы заряд длился дольше, – не подвергать устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур:

Будьте осторожны, пользуясь программой в машине или на пляже.

Следите, чтобы на устройство не попадали прямые солнечные лучи, поскольку оно может быстро перегреться.

Всегда ищите затененное место, чтобы держать свой мобильный телефон.

Никогда не заряжайте устройство около окна или на столе, на которое попадают прямые солнечные лучи.

4. Уменьшите яркость

Экран смартфона потребляет множество батарей. Если вы просто уменьшите яркость, то сэкономите много энергии и обеспечите работу устройства дольше. Не стесняйтесь активировать автоматическую яркость, которая дополнительно защитит батарею, спонтанно уменьшая яркость экрана, например в дневное время.

Также ученые рекомендуют уменьшить яркость экрана перед сном, но и тогда, когда телефон заряжается.

5. Заряжайте до 80%.

Современные смартфоны не рекомендуется подзаряжать до достижения критического уровня заряда. Потому эксперты советуют поддерживать уровень заряда аккумулятора от 20 до 80%.

Когда телефон заряжен более чем на 80%, вы ухудшаете работу ионных элементов аккумулятора. Это означает, что их автономность со временем уменьшается. То же происходит, когда заряд батареи падает ниже 20%. Следуйте этому мудрому совету, чтобы сохранить аккумулятор и продлить срок службы.

Напомним, что одно распространенное заблуждение заставляет ваш аккумулятор каждый раз работать хуже. Если принять несколько мер, то вы избавитесь от этой проблемы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!