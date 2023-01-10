Як правильно заряджати телефон, щоб він працював якомога довше: 5 порад

Термін служби телефона продовжить правильне зарядження. Оскільки акумулятор часто піддається випробуванням через помилки, які впливають на його належне функціонування.

У Sante+ дали кілька порад, яких слід дотримуватися, щоб отримати максимальну віддачу від продуктивності смартфона. Так ви зможете продовжити термін служби гаджета.

1. Старайтеся не використовувати дуже дешеві зарядні пристрої

Якщо ви не маєте оригінального зарядного пристрою, то зараз існують якісні замінники. Проте й на ринку є чимало ненадійних чи дешевих моделей. Саме такі пристрою можуть серйозно нашкодити акумулятору телефона, тому остерігайтеся їх.

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Дешеві зарядки та кабелі можуть пошкодити ваш пристрій у довгостроковій перспективі. Навіть якщо зарядка спочатку здається швидкою, через деякий час батарея розряджається швидше, і мобільний починає перегріватися від найменшого заряду. Тож будьте обережні та вибирайте оригінальний або сертифікований кабель.

2. Не заряджайте мобільний всю ніч.

Дуже поширеною помилкою є залишати смартфон підключеним до кабелю на всю ніч. Таким чином ви помітно скорочуєте час роботи акумулятора. І це також стосується абсолютно нового мобільного телефону.

Повторне повне заряджання протягом кількох годин може пошкодити акумулятор, особливо в довгостроковій перспективі. Не кажучи вже про те, що вночі пристрій може перегрітися: ви пошкодите деякі його внутрішні компоненти.

Найкраща практика – ніколи не заряджати мобільний телефон довше 2 годин.

3. Остерігайтеся екстремальних температур.

Літієві батареї, які мають більшість сучасних смартфонів, не працюють належним чином під впливом екстремальних температур. Оскільки іони мають тенденцію зношувати матеріал, що зменшує тривалість циклів зарядки.

Найкраще рішення, щоб заряд тривав довше, – не піддавати пристрій дії дуже високих або занадто низьких температур:

Будьте обережними, користуючись програмою в машині або на пляжі.

Слідкуйте, щоб на пристрій не потрапляли прямі сонячні промені, оскільки він може швидко перегрітися.

Завжди шукайте затінене місце, щоб тримати свій мобільний телефон.

Ніколи не заряджайте свій пристрій біля вікна або на столі, на який потрапляють прямі сонячні промені.

4. Зменште яскравість

Екран смартфона споживає багато батареї. Якщо просто зменшите яскравість, то заощадите багато енергії та забезпечити роботу пристрою довше. Не соромтеся активувати автоматичну яскравість, яка додатково захистить батарею, спонтанно зменшуючи яскравість екрана, наприклад, у денний час.

Також вчені рекомендують зменшити яскравість екрану перед сном, але й і тоді, коли ваш телефон заряджається.

5. Заряджайте до 80%.

Сучасні смартфони не рекомендується заряджати до досягнення критичного рівня заряду. Тому експерти радять підтримувати рівень заряду акумулятора від 20 до 80%.

Коли телефон заряджено на більш ніж 80%, ви погіршуєте роботу іонних елементів акумулятора. Це означає, що їхня автономність з часом зменшується. Те ж саме відбувається, коли заряд батареї падає нижче 20%. Тож дотримуйтесь цієї мудрої поради, щоб зберегти акумулятор і подовжити термін його служби.

Нагадаємо, що одна поширена помилка змушує ваш акумулятор щоразу працювати гірше. Якщо вжити кількох запобіжних заходів, то ви позбудетеся цієї проблеми.

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