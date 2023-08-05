Какие крупы любят жуки и как навсегда их избавиться

Летний период – время, когда продукты, в том числе сухие и сыпучие, могут быстро портиться. Особенно проблемной может стать хранение круп, которые могут завести нежелательных гостей – жуков. Это может стать утомительной задачей, если их размножение не остановить вовремя.

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Один из способов предотвратить появление насекомых в крупах – хранить их в чистой, сухой стеклянной посуде с плотными крышками или в металлических банках и керамических контейнерах с надежными крышками.

Также стоит разложить на полочках кухонных шкафов сушеные травы с выразительным ароматом, такие как горьковатая полынь, ароматная лаванда, лимонно-острая герань или пряная гвоздика. Дополнительно можно использовать аромалампу с маслами пачули, пихты или кедра, чтобы обеспечить приятный аромат на кухне и отпугивать насекомых.

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Во избежание появления жучков в крупах следует внимательно проверять покупки, прежде чем рассчитываться за ними на кассе магазина. Упаковки и пакеты не должны быть повреждены или пробиты.

Если же вы все же заметили жучков в своих крупах, не стоит выбрасывать их в помойку. Можно залить крупу водой, а после того, как жучки выйдут на поверхность, отварить кашу.

Помните, что жучки, которые заводятся в крупах, могут быть разных видов, среди самых распространенных – долгоносики, хлебный точильщик, мучной хрущак и суринамский мукоид. Сохраните свои продукты от нежелательных гостей, используя простые практические советы и меры предотвращения.

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