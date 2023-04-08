Какие растения можно посадить в кашпо, чтобы цвели все лето

Выращенные собственноручно цветы у подвесных кашпо не только украсят дом с улицы, но и придадут хорошее настроение. Растение, которое хорошо растет и обильно цветет, на самом деле множество.

Мы же предлагаем вам узнать как вырастить для подвесных горшков наиболее пышные и цветущие – это петунии, пеларгонии, фуксии, настурции и бегонии. Они цветут все лето и требуют минимум ухода.

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Пеларгония (герань)

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Лучше выбрать для посадки в горшки плющелистную (хорошо свисающую) или душистую герань (известная своими стойкими ароматами).

Пеларгония цветет непрерывно в течение всего лета. Пышные шапки ярких цветов смотрятся очень привлекательно. Это растение не боится непогоды. Но любит солнце. Поливать пеларгонию нужно только после подсыхания земли.

Идеальная температура роста пеларгонии 20-25 градусов тепла. А выращивавшаяся в открытом грунте герань сможет зимовать в прохладном светлом помещении при температуре 12-15 градусов тепла.

Пеларгонию выращивают из семян или размножают вегетативно, укореняя зеленые черенки. Посев семян на рассаду проводят в январе-феврале. Растения зацветают спустя 3-4 месяца после посева.

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Бегония

Бегония клубневая цветет без перерыва в течение всего лета. Окраска цветов бегонии очень разнообразна. Это растение любит полутенистые места. Их лучше высаживать в местах, защищенных от ветра и дождя.

Бегония нуждается в регулярном умеренном поливе. Нельзя допускать пересыхания земли. Для пышного и обильного цветения бегонии нужно соблюсти два фактора: регулярные подкормки комплексным удобрением и частые поливы.

Картофель бегонии высаживают в рассадные ящики в марте, чтобы на момент окончания заморозков высадить в подвесные кашпо цветущие растения. После первых морозов надземная часть растений погибает, клубни выкапывают, просушивают и хранят в прохладном месте при температуре 5-10 градусов тепла в слое торфа.

Это растение очень любит свет и регулярный полив. Иногда их нужно поливать дважды в день, если лето сухое и жаркое.

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Пышное цветение цветка обеспечит его регулярную подкормку – удобрения в гранулах, а также жидкое удобрение.

Вырастить хорошее растение из семян не просто, потому что только половина из них может прорасти. Сеять семена лучше в марте, ведь в открытый грунт петунию высаживают в июне, когда рассада окрепнет. Подойдет рыхлая, но питательная почва. Смешивают торф, дерновую землю, перегной и немного песка. Семена не нужно закапывать или засыпать землей. Достаточно просто рассыпать их по поверхности земли и побрызгать водой. После посадки обязательно нужно накрывать растения, подойдет пленка, стекло или крышка, пропускающая свет.

Через четырнадцать дней появится первая лестница. Маленькие растения необходимо пересаживать в более крупный контейнер, иногда несколько раз меняют контейнеры перед посадкой в открытый грунт. Здоровое растение можно высадить на клумбу в мае, но лучше в июне. Сажают рассаду в открытый грунт в теплое время и в вечернее время. Почва должна быть питательной и рыхлой. Высаживайте с комом земли, где растение выросло. Сразу полейте и делайте это регулярно. Разрыхляйте землю и не забывайте об удобрениях.

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Фуксии

Это растение любит рассеянный свет, не переносит прямых солнечных лучей. Когда начинает цвести, нуждается в "покое" - ее нельзя переставлять с места на место и допускать сквозняков и попадание дождя на цветки и листья. Поливают ее отстоявшейся водой такой температуры, которая есть на тот момент в условиях, где растет цветок.

Цветет она с мая по ноябрь при правильном уходе.

Размножается фуксия семенами и черенками. Семена прорастить не просто, потому что его нужно предварительно искусственно опылить. Но при опылении разных форм и видов этого растения, можно получить совершенно новый гибрид.

Черенками размножить цветок легче – длина их должна быть 5-7 сантиметров. Нижние листья из них удаляются, и черенки ставятся в воду. Сохраняются они при комнатной температуре. Приблизительно через неделю начинают появляться корни. При появлении корешков черенки можно посадить в субстрат: вермикулит, торфяная таблетка, сфагнум, перлит.

Посадить черенки фуксии можно и свежесрезанными, но тогда их следует поместить в теплицу. Однако очень быстро растения привыкают к повышенной влажности воздуха в теплице. Поэтому, когда появятся корни, их из теплички извлекают и некоторое время адаптируют к обычной влажности воздуха.

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Настурции

Ампельная настурция – неприхотливое растение с прекрасными цветами желтой, красной, красной или оранжевой окраски. Цветение ее продолжительное, начинается в июне и цветет до сентября. Настурция подходит для выращивания на балконах, в саду, на террасе. Растения требуют регулярного и обильного полива. Лучше растет в полутени и на солнце. Холод для них противопоказан.

На рассаду цветы высевают в марте-апреле. Они требуют регулярного и обильного полива. Предпочитают расти в полутени и на солнце.

Размножается цветок тремя способами: семенами, черенками, рассадой.

Самым простым способом разведения настурции является посев в открытый грунт. Но при прохладной весне цветы целесообразно посеять в домашних условиях на рассаду, а затем высадить окрепшие растения в саду. Такое выращивание позволяет ускорить цветение.

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Семена в домашних условиях высаживаются с конца марта по начало апреля.

Черенки перед посадкой укореняются в воде или влажном песке. Такой способ позволяет максимально сохранять качество цветения.

При соблюдении температурного режима (20-22 градуса тепла) первые побеги появляются через 13-15 дней. Через 2 недели температуру выращивания нужно снизить на 2 градуса.

Саженцы не должны вытягиваться, иначе растения будут слабыми и плохо приживутся при пересадке в открытый грунт.

Полив производится при подсыхании почвы. Цветы любят сухой воздух и опрыскивание для них не нужно. Попадание воды на растения исключено. Вода наливается непосредственно в поддон и корни растений получают влагу сразу из почвы.

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