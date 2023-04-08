Які рослини можна посадити в кашпо, щоб квітнули все літо

Вирощені власноруч квіти у підвісних кашпо не лише прикрасять будинок з вулиці, а й додадуть гарного настрою. Рослин, які гарно ростуть та рясно квітнуть, насправді безліч.

Ми ж пропонуємо вам дізнатися як виростити для підвісних горщиків найбільш пишні та квітучі – це петунії, пеларгонії, фуксії, настурції та бегонії. Вони цвітуть протягом усього літа та вимагають мінімум догляду.

Читайте також: Витягування розсади – як врятувати рослини, які стали тонкими та довгими

Пеларгонія (герань)

Відео дня

Краще вибрати для посадки у горщики плющелисту (гарно звисатиме) або запашну герань (відома своїми стійкими ароматами).

Пеларгонія цвіте безперервно протягом усього літа. Пишні шапки яскравих кольорів виглядають дуже привабливо. Ця рослина не боїться негоди. Але любить сонце. Поливати пеларгонію потрібно лише після підсихання землі.

Ідеальна температура зростання пеларгонії 20-25 градусів тепла. А герань, яка вирощувалася у відкритому ґрунті, зможе зимувати у прохолодному світлому приміщенні за температури 12-15 градусів тепла.

Пеларгонію вирощують із насіння або розмножують вегетативно, укорінюючи зелені живці. Посів насіння на розсаду проводять у січні-лютому. Рослини зацвітають через 3-4 місяці після посіву.

Читайте також: Казкова альтанка у саду: як виростити гліцинію вдома та як доглядати за нею

Бегонія

Бегонія бульбова цвіте без перерви протягом усього літа. Забарвлення квітів бегонії дуже різноманітне. Ця рослина любить напівтінисті місця. Їх краще висаджувати їх у місцях, захищених від вітру та дощу.

Бегонія потребує регулярного помірного поливу. Не можна допускати пересихання землі. Для пишного і рясного цвітіння бегонії потрібно дотриматися двох факторів: регулярні підживлення комплексним добривом і часті поливи.

Бульби бегонії висаджують у розсадні ящики в березні, щоб на момент закінчення заморозків висадити в підвісні кашпо квітучі рослини. Після перших морозів надземна частина рослин гине, бульби викопують, просушують і зберігають у прохолодному місці при температурі 5-10 градусів тепла у шарі торфу.

Петунії Ця рослина дуже любить світло та регулярний полив. Іноді їх потрібно поливати двічі на день, якщо літо сухе та спекотне.

Читайте також: Як та коли правильно садити чорнобривці

Пишне цвітіння квітки забезпечить її регулярне підживлення – добрива у гранулах, а також рідке добриво.

Виростити гарну рослину з насіння не просто, бо лише половина з нього може прорости. Сіяти насіння найкраще в березні, адже у відкритий ґрунт петунію висаджують у червні, коли розсада зміцніє. Підійде пухкий, але поживний ґрунт. Змішують торф, дернову землю, перегній та трохи піску. Насіння не потрібно закопувати чи засипати землею. Досить просто розсипати їх поверхнею землі та побризкати водою. Після посадки обов'язково потрібно накривати рослини, підійде плівка, скло чи кришка, що пропускає світло.

За чотирнадцять днів з'являться перші сходи. Маленькі рослини необхідно пересаджувати у більший контейнер, іноді кілька разів змінюють контейнери перед посадкою у відкритий грунт. Здорову рослину можна висадити на клумбу у травні, але краще у червні. Садять розсаду у відкритий ґрунт у теплу пору та у вечірній час. Ґрунт повинен бути поживним і пухким. Висаджуйте з грудкою землі, де рослина виросла. Відразу полийте та робіть це регулярно. Розпушуйте землю та не забувайте про добрива.

Читайте також: Для ніжних букетів: як виростити еустоми в саду, якщо немає теплиці

Фуксії

Ця рослина любить розсіяне світло, не переносить прямих сонячних променів. Коли починає квітнути, потребує "спокою" – її не можна переставляти з місця на місце та допускати протягів і потрапляння дощу на квітки й листя. Поливають її відстояною водою такої температури, яка є на той момент в умовах, де росте квітка.

Квітне вона з травня по листопад за умови правильного догляду.

Розмножується фуксія насінням та живцями. Насіння проростити не просто, бо його потрібно попередньо штучно запилити. Але при запиленні різних форм і видів цієї рослини, можна отримати абсолютно новий гібрид.

Живцями розмножити квітку легше – довжина їх повинна бути 5-7 сантиметрів. Нижні листя з них видаляються, і живці ставляться в воду. Зберігаються вони при кімнатній температурі. Приблизно через тиждень починають з'являтися коріння. При появі корінців живці можна посадити в субстрат: вермикуліт, торф'яна таблетка, сфагнум, перліт.

Посадити живці фуксії можна і свіжозрізані, але тоді їх слід помістити в теплицю. Однак дуже швидко рослини звикають до підвищеної вологості повітря в теплиці. Тому, коли з'являться корені, їх з теплички дістають і деякий час адаптують до звичайної вологості повітря.

Читайте також: Шість помилок, які загублять розсаду

Настурції

Ампельна настурція – невибаглива рослина з чудовими квітами жовтого, червоного, червоного, або помаранчевого забарвлення. Цвітіння її тривале, починається у червні та цвіте до вересня. Настурція підходить для вирощування на балконах, саду, на терасі. Рослини вимагають регулярного та рясного поливу. Краще росте у півтіні й на сонці. Холод для них протипоказаний.

На розсаду квіти висівають у березні-квітні. Вони вимагають регулярного та рясного поливу. Вважають за краще рости в півтіні й на сонці.

Розмножується квітка трьома способами: насінням, живцями, розсадою.

Найпростішим способом розведення настурції є посів у відкритий грунт. Але при прохолодній весні квіти доцільно посіяти в домашніх умовах на розсаду, а потім висадити зміцнілі рослини в саду. Таке вирощування дозволяє прискорити цвітіння.

Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком

Насіння в домашніх умовах висаджується з кінця березня до початку квітня.

Живці перед посадкою вкорінюються у воді або вологому піску. Такий спосіб дозволяє максимально зберігати якість її цвітіння.

При дотриманні температурного режиму (20-22 градуси тепла) перші паростки з’являються через 13-15 днів. Через 2 тижні температуру вирощування потрібно зменшити на 2 градуси.

Саджанці не повинні витягуватися, інакше рослини будуть слабкими та погано приживуться при пересадці у відкритий грунт.

Полив здійснюється при підсиханні грунту. Квіти люблять сухе повітря й обприскування для них не потрібно. Попадання вологи на рослини виключено. Вода наливається безпосередньо в піддон і коріння рослин отримують вологу відразу з грунту.

Пропонуємо дізнатися поради городників щодо вирощування гортензії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!