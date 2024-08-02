Какие штрафы угрожают украинцам, оставляющим животных в автомобиле в жару

Многие из нас любят путешествовать со своими любимцами. Однако, оставляя животное в авто даже на короткое время, мы подвергаем его жизни серьезной опасности. Об этом пишет РБК.

Почему это небезопасно?

Перегрев: Летом температура в салоне авто может подниматься до критических значений в считанные минуты, даже если на улице не очень жарко. Это может привести к тепловому удару и гибели животных.

Летом температура в салоне авто может подниматься до критических значений в считанные минуты, даже если на улице не очень жарко. Это может привести к тепловому удару и гибели животных. Переохлаждение: Зимой животное в закрытом авто может замерзнуть. Низкие температуры особенно опасны для маленьких пород и щенков.

Что говорит закон?

Согласно украинскому законодательству, оставлять животное в авто без присмотра при температуре воздуха выше +20°C или ниже +5°C запрещено. За нарушение этого правила предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен и конфискация животного.

Что делать, если вы увидели животное в закрытом автомобиле?

Связаться с владельцем: Попытайтесь найти владельца и объяснить ему ситуацию. Вызов полиции: Если владельца не удалось найти, немедленно вызовите полицию. Помните, что вы можете спасти жизнь животного! Разбить окно: В крайнем случае, если животное находится в критическом состоянии, можно разбить окно в автомобиле. Однако будьте готовы к тому, что владелец может потребовать возмещения ущерба. Юристы советуют в таком случае доказывать, что вы действовали в условиях крайней необходимости, чтобы спасти жизнь животного.

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