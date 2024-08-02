Які штрафи загрожують українцям, залишаючих тварин в автомобілі у спеку

Багато хто з нас любить подорожувати зі своїми улюбленцями. Однак, залишаючи тварину в авто навіть на короткий час, ми наражаємо її життя на серйозну небезпеку. Про це пише РБК.

Чому це небезпечно?

Перегрів: Влітку температура в салоні авто може підніматися до критичних значень за лічені хвилини, навіть якщо на вулиці не дуже спекотно. Це може призвести до теплового удару та загибелі тварини.

Влітку температура в салоні авто може підніматися до критичних значень за лічені хвилини, навіть якщо на вулиці не дуже спекотно. Це може призвести до теплового удару та загибелі тварини. Переохолодження: Взимку тварина в закритому авто може замерзнути. Низькі температури особливо небезпечні для маленьких порід та цуценят.

Що говорить закон?

Згідно з українським законодавством, залишати тварину в авто без нагляду при температурі повітря вище +20°C або нижче +5°C заборонено. За порушення цього правила передбачений штраф від 3 400 до 5 100 гривень та конфіскація тварини.

Що робити, якщо ви побачили тварину в закритому авто?

Зв'язатися з власником: Спробуйте знайти власника та пояснити йому ситуацію. Викликати поліцію: Якщо власника знайти не вдалося, негайно викликайте поліцію. Пам'ятайте, що ви можете врятувати життя тварини! Розбити вікно: У крайньому випадку, якщо тварина перебуває в критичному стані, можна розбити вікно в авто. Однак, будьте готові до того, що власник може вимагати відшкодування збитків. Юристи радять у такому випадку доводити, що ви діяли в умовах крайньої необхідності, щоб врятувати життя тварини.

Раніше повідомлялося, що у лісах Бразилії лунають пронизливі крики про допомогу і що науковці знайшли тих, хто ці звуки видавав.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!