Каким условиям должны отвечать украинцы после 60 лет для выхода на пенсию
Собираетесь на пенсию в 60? Тогда вам нужно знать, сколько страхового стажа для этого нужно. Этот показатель зависит от вашего возраста.
Эти требования касаются только тех, кто выходит на пенсию впервые. Если у вас есть льготный стаж, вы можете выйти на пенсию раньше. Подробнее о требованиях к страховому стажу можно узнать на сайте Пенсионного фонда Украины.
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Вот сколько стажа вам понадобится:
- 60 лет:
- 2024 год: 31 год
- 2025 год: 32 года
- 2026 год: 33 года
- 2027 год: 34 года
- 2028 год: 35 лет
- 63 года:
- 2024 год: 21 год
- 2025 год: 22-32 года
- 2026 год: 23-33 года
- 2027 год: 24-34 года
- 2028 год: 25-35 лет
- 65 лет: 15 лет (этот показатель не меняется)
Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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