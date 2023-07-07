Какое лекарство взять с собой в путешествие: топ-5 важных медикаментов, которые не будут лишними в отпуске

Планируя свой отпуск, не забудьте подумать о дорожной аптечке, которая убережет ваше здоровье на отдыхе. Независимо от вашего направления поездки, давайте рассмотрим, что следует включить в эту аптечку.

Среди необходимых средств первой медицинской помощи в вашу дорожную аптечки следует включить:

Стерильные бинты и салфетки.

Ватные палочки и стерильная вата.

Антисептик, например раствор йода.

Бактерицидный пластырь.

Компактные ножницы.

Страдающие хроническими заболеваниями и регулярно принимающие лекарственные препараты люди должны взять с собой необходимые медикаменты, которые они принимают на постоянной основе.

Видео дня

Также следует включить безрецептурное лекарство, которое может стать полезным:

Противопростудные препараты.

Отдых в отпуске часто сопровождается риском простуды из-за кондиционеров, изменения климата и т.п. Поэтому разумно иметь противопростудное лекарство под рукой.

Лекарство для понижения температуры. Они могут пригодиться в случае горячки или перегрева на солнце.

Успокаивающие препараты.

Если вы намерены летать на самолете, стоит взять с собой успокаивающие и расслабляющие средства, а также сердечные капли, даже если у вас нет проблем с сердцем.

При расстройствах желудочно-кишечного тракта.

Новая еда, вода, климат могут вызвать проблемы ЖКТ и диарею. Чтобы не провести весь отпуск в постели, возьмите с собой сорбенты (например, активированные угли, атоксил) и препараты, улучшающие переваривание пищи (на основе ферментов) и спазмолитики.

От тошноты.

Если у вас слабый вестибулярный аппарат, стоит взять с собой средства от укачивания. Особенно полезны они будут во время морских путешествий.

Против аллергии.

Даже если у семьи нет аллергиков, вы не можете предусмотреть реакцию иммунной системы на новые условия. Также противоаллергические препараты действенны против укусов насекомых.

Читайте также: Названные симптомы и причины аллергии на солнце

Антисептики. Зеленка, йод, перекись водорода, мази для обработки ран.

Защита кожи.

Солнцезащитные кремы, масла, гигиеническая помада или бальзам, средства по уходу за кожей после пребывания на солнце, пантенол.

Если вы собираетесь много ходить пешком или собираетесь в горы, возьмите с собой средства для обработки ран, мазь при травмах и ушибах, средство для обработки укусов насекомых и устройство для удаления клещей.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, мы уже писали, зачем мазать ноги бальзамом для губ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !