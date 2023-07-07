Які ліки взяти з собою у подорож: топ-5 важливих медикаментів, які не будуть зайвими у відпустці

Плануючи свою відпустку, не забудьте подумати про дорожню аптечку, яка вбереже ваше здоров‘я на відпочинку. Незалежно від вашого напрямку подорожі, давайте розглянемо, що слід включити до цієї аптечки.

Серед необхідних засобів першої медичної допомоги до вашої дорожньої аптечки варто включити:

Стерильні бинти і серветки.

Ватні палички та стерильна вата.

Антисептик, наприклад, розчин йоду.

Бактерицидний пластир.

Компактні ножиці.

Ті, хто страждають від хронічних захворювань та регулярно приймають лікарські препарати, повинні взяти з собою необхідні медикаменти, які вони приймають на постійній основі.

Також варто включити безрецептурні ліки, які можуть стати корисними:

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Протизастудні препарати.

Відпочинок у відпустці часто супроводжується ризиком застуди через кондиціонери, зміни клімату тощо. Тому розумно мати протизастудні ліки під рукою.

Ліки для зниження температури. Вони можуть знадобитися в разі гарячки або перегріву на сонці.

Заспокійливі препарати.

Якщо ви маєте намір літати літаком, варто взяти з собою заспокійливі та розслаблюючі засоби, а також серцеві краплі, навіть якщо у вас немає проблем з серцем.

При розладах шлунково-кишкового тракту.

Нова їжа, вода, клімат можуть викликати проблеми ШКТ та діарею. Щоб не провести всю відпустку в ліжку, візьміть з собою сорбенти (наприклад, активоване вугілля, атоксіл) та препарати, що покращують перетравлення їжі (на основі ферментів) і спазмолітики.

Від нудоти.

Якщо у вас слабкий вестибулярний апарат, варто взяти з собою засоби від захитування. Особливо корисними вони будуть під час морських подорожей.

Проти алергії.

Навіть якщо у сім’і немає алергіків, ви не можете передбачити реакцію імунної системи на нові умови. Також протиалергічні препарати дієві проти укусів комах.

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Антисептики. Зеленка, йод, перекис водню, мазі для обробки ран.

Захист шкіри.

Сонцезахисні креми, масла, гігієнічна помада або бальзам, засоби по догляду за шкірою після перебування на сонці, пантенол.

Якщо збираєтеся багато ходити пішки або збираєтесь в гори, візьміть із собою засоби для обробки ран, мазь при травмах і забоях, засіб для обробки укусів комах та пристрій для видалення кліщів.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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