Какой штраф ждет 17-летних военнообязанных в случае нарушения военного учета

Юноши, которые не станут на военный учет до достижения 18 лет, могут быть привлечены к административной ответственности. За нарушение предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова. Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", мужчины, которым в текущем году исполняется 17 лет, обязаны стать на военный учет с 1 января до 31 июля, независимо от даты рождения.

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Как отмечает юрист, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, ответственность может быть применена к лицам, которые достигли 16 лет.

Относительно практики привлечения к ответственности адвокатка объясняет: такие случаи случаются, но точную статистику привести сложно, ведь большинство постановлений выносятся территориальными центрами комплектования (ТЦК и СП) и становятся публичными только в случае их обжалования в суде. 2018 и 2019 годах.

По словам юристки, даже если парень не встал на учет в 17 лет, нарушение может быть зафиксировано позже — когда это обнаружат, тогда и может быть вынесено решение о штрафе.

Чтобы стать на военный учет, юноши могут лично обратиться в ТЦК и СП или воспользоваться приложением "Резерв+".

Для постановки на учет нужно подать заявление и предоставить следующие документы: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, а также выписку из реестра территориального общества о месте регистрации.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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