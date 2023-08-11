Какую посуду нельзя класть в посудомойку: приведет к поломке

Многие из нас не любят мыть посуду. На помощь в таких случаях приходит стиральная машина. Однако следует помнить, что посуду с антипригарным покрытием в ней мыть нельзя.

Медийный портал Новости.LIVE объяснит, почему нельзя мыть антипригарную посуду в посудомоечной машине.

У антипригарного покрытия есть свои особенности, обычно оно изготовлено из тефлона – термостойкого полимера, придающего посуде антипригарные свойства. Такое покрытие упрощает готовку и мойку, но требует правильного ухода.

Антипригарную посуду можно мыть мягкой губкой с жидким моющим средством. Нельзя использовать агрессивные порошки, они могут повредить покрытие.

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Кроме того, не стоит чистить антипригарную посуду железной губкой, которая может поцарапать поверхность.

Посудомоечная машина при работе использует струи горячей воды, а остатки пищи и накипи могут выполнить роль выступать как абразивной и поцарапать посуду.

Однажды посуду с антипригарным покрытием можно помыть, но учитывайте, что это достаточно рискованно. С каждым циклом мытье посуда с антипригарным покрытием будет портиться.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить время на мытье посуды.

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