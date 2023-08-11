Який посуд не можна класти у посудомийку: призведе до поломки

Багато хто з нас не любить мити посуд. На допомогу у таких випадках приходить пральна машина. Однак слід пам’ятати, що посуд з антипригарним покриттям у ній мити не можна.

Медійний портал Новини.LIVE пояснить, чому не можна мити антипригарний посуд у посудомийній машині.

У антипригарного покриття є свої особливості, зазвичай воно виготовлене з тефлону – термостійкого полімеру, що надає посуду антипригарні властивості. Таке покриття спрощує готування та миття, але вимагає правильного догляду.

Антипригарний посуд можна мити лише м'якою губкою з рідким миючим засобом. Не можна використовувати агресивні порошки, адже вони можуть пошкодити покриття.

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Крім того, не варто чистити антипригарний посуд залізною губкою, яка може подряпати поверхню.

Посудомийна машина під час роботи використовує струмені гарячої води, а залишки їжі і накипу можуть виконати роль виступати як абразивною та подряпати посуд.

Один раз посуд з антипригарним покриттям можна помити, але враховуйте, що це доволі ризиковано. З кожним циклом миття посуд з антипригарним покриттям буде псуватись.

Нагадаємо, ми вже писали, як зекономити час на митті посуду.

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