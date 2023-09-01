Кирилл Буданов рассказал, когда Россия сможет снова напасть на Украину

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация может повторно напасть на Украину. Это может произойти спустя 10 лет.

Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук. По его словам, Россия захочет взять реванш.

"России нужно будет восстанавливаться в военном аспекте около 10 лет. Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить", – сказал Кирилл Буданов.

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Он отметил, что в запасе у Украины будет точно 10 лет. Буданов подчеркнул, что может быть больше времени, если после победы Украины в войне удастся влиять ни те территории, которые будут созданы.

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"Возможно, у нас будет гораздо больше, но минимально 10 лет у нас будет", – добавил Кирилл Буданов.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что ГУР имеет собственные источники, которые находятся в прямом контакте с российским президентом Владимиром Путиным.

Также Кирилл Буданов рассказал о своей личной жизни. В частности, он признался, что был дважды женат.

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