Кирило Буданов розповів, коли Росія зможе знову напасти на Україну

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Російська Федерація може повторно напасти на Україну. Це може статися через 10 років.

Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук. З його слів, Росія захоче взяти реванш.

"Росії потрібно буде відновлюватись у військовому аспекті десь 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати", – сказав Кирило Буданов.

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Він зазначив, що в запасі Україна буде мати точно 10 років. Буданов наголосив, що може бути більше часу, якщо після перемоги України у війні вдасться впливати ні ті території, які будуть створені.

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"Можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", – додав Кирило Буданов.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що ГУР має власні джерела, що знаходяться у прямому контакті з російським президентом Володимиром Путіним.

Також Кирило Буданов розповів про своє особисте життя. Зокрема, він зізнався що був двічі одруженим.

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