"Кислородные бомбы": 10 комнатных растений, очищающих воздух

Растения могут принести бесчисленную пользу нашему физическому и психологическому здоровью. Некоторые из них обладают мощной очищающей силой, улучшая самочувствие.

Издание Sante Plus поделилось списком лучших растений, которые помогут очистить воздух в вашем доме. Кроме этого, они увеличивают количество кислорода, циркулирующего в помещении.

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Азалия

Помимо красоты розовых цветов, это растение излучает божественный аромат. Также азалия обладает очень мощной очищающей силой. Это идеальное растение для установки на кухне, если вы хотите избавиться от запахов, возникающих при приготовлении пищи, избегая побочных эффектов промышленных дезодораторов.

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Плющ

Согласно исследованию, вьющийся плющ очень эффективно удаляет частицы фекалий, плавающих в воздухе. Это также помогает бороться с неприятными запахами, такими как сигареты и дым. Кроме того, это растение можно выращивать в горшках нескольких типов в зависимости от ваших предпочтений.

Лунный цветок

Родом из Южной Америки, это растение, безусловно, является одним из самых красивых комнатных растений. Ее красивые белые цветы и ярко-зеленые листья совершенно не остаются незамеченными.

По мнению специалистов, это растение очень эффективно действует против образования спор плесени и помогает устранять вредные вещества, такие как формальдегид и трихлорэтилен. Единственный недостаток: лунный цветок очень токсичен для кошек.

Бамбуковая пальма

Бамбуковая пальма – декоративное растение из семейства карликовых пальм. Простота ухода и красота делают ее одним из лучших растений для украшения интерьера. Кроме того, бамбуковая пальма очень эффективно удаляет трихлорэтилен и бензол.

Аглаонема китайская

Слегка красновато-зеленые листья делают это растение очень элегантным декоративным аксессуаром в наших домах. Особенность этой китайской аглаонемы состоит в том, что ее сила – очищение, которое со временем растет. Вазон впитывает примеси и токсины, не требуя особого ухода.

Алое Вера

Это растение нужно не только в косметологии, но и оно помогает очистить воздух в вашем доме и бороться с неприятными запахами. Кроме того, алоэ вера – не очень требовательное растение, поэтому вам не нужно уделять ему много времени и внимания, чтобы оно росло.

Пеларгония

Красивые розовые цветы, украшающие листья этого растения, совсем не оставят вас равнодушными. Также пеларгония внесет значительный вклад в борьбу с неприятными запахами, уничтожение бактерий и отпугивание некоторых насекомых, таких как моль.

Растение-паук

Растение-паук растет очень быстро. Это растение обладает мощной способностью очищать окружающий воздух. Она удаляет углекислый газ, одновременно распространяя кислород в помещениях, где он установлен.

Каучуковое дерево

Каучуковое дерево – это растение, которое может выжить при очень низких температурах и при очень небольшом количестве света. Согласно испытаниям, проведенным специалистами, это растение имеет очень большую силу в борьбе с токсинами и шлаками. Она также помогает устранить некоторые вредные химические вещества, такие как формальдегид.

Змеиное растение

Змеиное растение еще называют "тещиным языком" из-за особо длинных листьев. Она является экологически чистым растением, поглощая углекислый газ, а ночью производит кислород. Вот почему многие люди предпочитают устанавливать его в своей спальне.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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