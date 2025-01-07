Кит Келлог отложил свой визит в Украину в инаугурацию Трампа - Reuters

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг отложил свой визит в Киев и другие европейские столицы к инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января. Отставной генерал-лейтенант Кит Келлогг, который, как ожидается, вступит в должность специального представителя Трампа по Украине и России, планировал посетить Киев в начале января для встреч с украинскими лидерами.

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Также его команда готовила встречи в других европейских столицах, таких как Рим и Париж. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Планируемый визит должен стать первой поездкой представителей новой администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября.

Ожидается, что Келлогг посетит Украину после вступления Трампа в должность, хотя точная дата визита пока не определена.

Напомним, Зеленский заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания войны.

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