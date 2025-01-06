Зеленський заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення війни або змін у законодавстві. За словами Зеленського, чинне законодавство не дозволяє проведення виборів під час воєнного стану, тому вибори можливі лише після його завершення.

"В Україні всі розуміють, що це неможливо зробити, поки не закінчиться війна, або треба змінювати законодавство. Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Або парламентаріям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти", – пояснив президент. Про це він сказав в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

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Він додав, що багато українців скептично ставляться до ідеї проведення виборів під час війни, адже це потребує створення умов для голосування мільйонів громадян. Серед них – 8,5 мільйона українців, які виїхали за кордон, та мешканці окупованих територій.

"Мільйони людей на окупованих територіях. Я не кажу про окупацію 2014 року, а про те, що сталося нещодавно. Що робити з тими людьми? Це складне питання. І одне з найнесправедливіших – як голосувати без мільйона військових? Це неможливо", – підкреслив Зеленський.

Президент також зауважив, що для організації виборів під час війни потрібні зміни у виборчій системі. Одним із варіантів може бути впровадження онлайн-голосування, але ця ініціатива супроводжується ризиками, зокрема кібератаками та іншими загрозами безпеці.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

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