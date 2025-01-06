Зеленский заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине могут пройти только после завершения войны или изменений в законодательстве. По словам Зеленского, действующее законодательство не разрешает проведение выборов во время военного положения, поэтому выборы возможны только после его завершения.

"В Украине все понимают, что это невозможно сделать, пока не закончится война или нужно менять законодательство. Я считаю, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Или парламентариям нужно собраться и менять законодательство, что будет сделать очень тяжело, потому что общество против", – объяснил президент. Об этом он сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Он добавил, что многие украинцы скептически относятся к идее проведения выборов во время войны, ведь это требует создания условий для голосования миллионов граждан. Среди них – 8,5 миллиона украинцев, выехавших за границу, и жители оккупированных территорий.

"Миллионы людей на оккупированных территориях. Я не говорю об оккупации 2014 года, а о том, что произошло недавно. Что делать с теми людьми? Это сложный вопрос. И один из самых несправедливых - как голосовать без миллиона военных? Это невозможно", - подчеркнул. Зеленский.

Президент также отметил, что для организации выборов во время войны необходимы изменения в избирательной системе. Одним из вариантов может быть внедрение онлайн-голосования, но эта инициатива сопровождается рисками, включая кибератаки и другие угрозы безопасности.

Напомним, Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом.

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