Кіт Келлог відклав свій візит до України до інавгурації Трампа - Reuters

Спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлогг відклав свій візит до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа, яка запланована на 20 січня. Відставний генерал-лейтенант Кіт Келлогг, який, як очікується, обійме посаду спеціального представника Трампа з питань України та Росії, планував відвідати Київ на початку січня для зустрічей з українськими лідерами.

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Також його команда готувала зустрічі в інших європейських столицях, таких як Рим і Париж.Про це пише Reuters із посиланням на інформовані джерела

Запланований візит мав стати першою поїздкою представників нової адміністрації Трампа до Києва після виборів 5 листопада.

Очікується, що Келлогг відвідає Україну вже після вступу Трампа на посаду, хоча точна дата візиту поки що не визначена.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення війни.

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