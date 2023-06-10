Когда дезодорант не помогает: Как уменьшить потоотделение и избежать плохого запаха

Во время летнего зноя, когда обычные средства против неприятного запаха пота не работают, может возникнуть дискомфорт. Однако существует несколько советов, которые помогут вам сбалансировать потоотделение и избавиться от запаха.

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Вот три простых совета, которые помогут вам быстро избавиться от неприятного запаха пота:

Обратите внимание на гигиену: Регулярная мойка тела с использованием мыла или геля для душа является важным шагом в борьбе с запахом пота. Особое внимание следует обратить на мытье подмышек, подмышечных ямок и стоп. Также не забывайте о чистоте одежды, регулярная стирка поможет избежать накопления запаха; Попробуйте антиперспирант: Среди обычных дезодорантов следует попробовать антиперспиранты, помогающие контролировать выделение пота путем уменьшения активности потовых желез. Это может помочь удержать запах под контролем на длительное время; Выбирайте подходящую одежду: В летнюю жару следует обратить внимание на материалы, из которых сшита одежда. Дышащие натуральные ткани, такие как хлопок или лен, позволяют воздуху проникать в кожу и обеспечивают лучшую вентиляцию, что помогает избежать запаха пота.

Предлагаем узнать эффективные способы убрать запах пота из вещей.

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