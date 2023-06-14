Когда гости на пороге: быстрый салат из двух ингредиентов
Рукола – очень полезна и имеет характерный острый привкус. Попробуйте приготовить из нее по-летнему свежий и легкий салат.
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Ингредиенты:
– Рукола – 3 стакана
– оливковое масло – 6 ст. л.
– Соль – по вкусу
– Пармезан тертый – по вкусу
– лимон, сок – 2 ст. л.
– Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
1 Заправка: смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и перец.
2. Руку помойте и выложите в большую миску. Приправьте заправкой и посыпьте натертым пармезаном.
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