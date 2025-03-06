Когда и почему украинцы получают налоговое требование и что это такое

Иногда у налогоплательщиков возникает задолженность, что является серьезным нарушением. В таких случаях контролирующий орган реагирует и направляет должнику официальный документ – налоговое требование. Налоговое требование – это официальный письменный документ, который направляется налогоплательщику для погашения долга.

Редакция Новости.LIVE объясняет, что это за документ и какие правила должны соблюдаться налоговиками при его вручении. Важно, что она может быть направлена не раньше, чем на следующий рабочий день после истечения предельного срока уплаты налогового обязательства.

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Какую информацию содержит налоговое требование?

Документ обязательно включает:

информацию о наличии налогового долга;

право налоговой службы на налоговый залог;

размер долга, подпадающего под залог;

требование по уплате задолженности и последствия ее непогашения;

предупреждение о возможном описании имущества, которое может быть передано в налоговый залог;

дату и время возможных публичных торгов по реализации такого имущества.

При этом налоговое требование направляется даже тем плательщикам, которые самостоятельно подали декларации, но не уплатили налоги в срок. В таких случаях предварительное налоговое уведомление-решение не направляется.

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