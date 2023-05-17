Когда снимать крышку сковороды, чтобы сделать идеальный жареный картофель

Жареный картофель – это не только идеальный гарнир к вкусным котлетам, но и прекрасное блюдо, которое можно наслаждаться самостоятельно. Однако правильная жарка картофеля – это не просто. Если кусочки становятся пережаренными или получают непривлекательную консистенцию, то возможно вы неправильно использовали крышку сковороды.

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Крышка и момент снятия являются важнейшими деталями при жарке картофеля. Мы расскажем как добиться хрусткости и избежать пережарки.

Когда следует снимать крышку и как ее использовать?

Чтобы получить вкусный гарнир с аппетитной консистенцией, следует учитывать несколько важных нюансов при приготовлении картофеля. Они включают интенсивность огня, момент добавления соли и, конечно, использование крышки. Первоначально, на первом этапе жарки картофеля, крышку следует держать на сковороде. Этот этап длится около 15 минут, во время которых картофель должен готовиться на слабом или среднем огне.

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После 15 минут крышку следует снять и увеличить огонь. Также можно добавить немного сливочного масла на картофель. Это масло растает и пропитается через блюдо, а когда оно стечет на дно сковородки, добавится к маслу, на котором картофель жарился раньше.

Готовить картофель нужно до того момента, когда на поверхности кусочков образуется плотная корочка. Только за 1-2 минуты до окончания приготовления следует добавить соль.

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

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