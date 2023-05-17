Коли знімати кришку сковороди, щоб зробити ідеальну смажену картоплю

Смажена картопля – це не тільки ідеальний гарнір до смачних котлет, але й чудова страва, яку можна насолоджуватися самостійно. Однак, правильне смаження картоплі – це не просто. Якщо шматочки стають пересмаженими або отримують непривабливу консистенцію, то, можливо, ви неправильно використовували кришку пательні.

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Кришка та момент зняття є важливими деталями при смаженні картоплі. Ми розкажемо як досягти хрумкості і уникнути пересмаження.

Коли варто знімати кришку та як її використовувати?

Щоб отримати смачний гарнір з апетитною консистенцією, варто враховувати кілька важливих нюансів під час приготування картоплі. Вони включають інтенсивність вогню, момент додавання солі і, звичайно, використання кришки. Початково, на першому етапі смаження картоплі, кришку слід тримати на сковорідці. Цей етап триває близько 15 хвилин, під час яких картопля повинна готуватися на слабкому або середньому вогні.

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Після 15 хвилин кришку слід зняти і підвищити вогонь. Також можна додати трохи вершкового масла на картоплю. Це масло розтане та просочиться через страву, а коли воно стече на дно сковорідки, додасться до олії, на якій картопля смажилася раніше.

Готувати картоплю треба до того моменту, коли на поверхні шматочків утвориться щільна скоринка. Лише за 1-2 хвилини до закінчення приготування слід додати сіль.

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

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