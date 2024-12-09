Когда ты теряешь 700 тысяч человек, время остановиться: Трамп заявил, что Путин проиграл войну

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов к заключению мира, тогда как российский диктатор Владимир Путин уже потерпел поражение в войне.

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"Он (Зеленский) хочет прекращения огня. Он стремится к миру. Мы не обсуждали деталей, но он считает, что пора. И Путину стоит признать, что для него все уже завершилось. Если вы теряете 700 000 человек, это значит, что время остановиться. Эта война не закончится, пока не будет заключен мир". Об этом Трамп заявил в интервью New York Post.

Трамп также прокомментировал ситуацию в Сирии, заявив, что Россия не смогла активно действовать из-за своего участия в "ужасной войне, которая никогда не должна была начаться в Украине".

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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