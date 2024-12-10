Когда в Украине вырастет тариф на свет

Тариф на электроэнергию в Украине претерпел существенные изменения, увеличившись с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт. По текущему моменту официально объявлено, что цена будет оставаться неизменной до завершения отопительного сезона.

Народный депутат Алексей Кучеренко, являющийся членом комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, выражает серьезные оговорки об обоснованности установленного тарифа. По его словам, у правительства нет убедительных расчетов, которые бы оправдывали такое повышение стоимости электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом пишет 24tv.ua.

Эксперт отмечает отсутствие прозрачных механизмов формирования тарифа. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не предоставила необходимых экономических обоснований для столь значительного повышения.

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Кучеренко утверждает, что нет никаких логических объяснений по росту цены на электроэнергию до 4,32 гривны за киловатт. Это вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов и потребителей относительно дальнейшей ценовой политики в энергетической отрасли.

Несмотря на официальные заверения о стабильности тарифа до конца отопительного сезона, существует вероятность дальнейших изменений в ценообразовании на электроэнергию.

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