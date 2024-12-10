Коли в Україні зросте тариф на світло

Тариф на електроенергію в Україні зазнав суттєвих змін, збільшившись з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат. Станом на поточний момент, офіційно оголошено, що ціна залишатиметься незмінною до завершення опалювального сезону.

Народний депутат Олексій Кучеренко, який є членом комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, висловлює серйозні застереження щодо обґрунтованості встановленого тарифу. За його словами, уряд не має переконливих розрахунків, які б виправдовували таке підвищення вартості електроенергії для побутових споживачів. Про це пише 24tv.ua.

Експерт наголошує на відсутності прозорих механізмів формування тарифу. Зокрема, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не надала необхідних економічних обґрунтувань для такого значного підвищення.

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Кучеренко стверджує, що немає жодних логічних пояснень для зростання ціни на електроенергію до 4,32 гривні за кіловат. Це викликає серйозне занепокоєння у фахівців та споживачів щодо подальшої цінової політики в енергетичній галузі.

Попри офіційні запевнення про стабільність тарифу до кінця опалювального сезону, існує висока ймовірність подальших змін у ціноутворенні на електроенергію.

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