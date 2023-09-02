Коломойскому вручили подозрение за мошеннические действия: подробности (фото, видео)

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Речь идет о статьях 190 и 209, касающихся легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Известно, что расследованием занимается Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора.

Позже в СБУ подтвердили, что Игорь Коломойский получил подозрение за:

– ст. 190 (мошенничество);

– ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

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Правоохранители сообщили, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Напомним, в Полтаве судили фитнес-блоггера.

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