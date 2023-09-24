Колонии пингвинов ''атаковали'' украинскую полярную станцию (фото)

На полярную станцию "Академик Вернадский" начали возвращаться пингвины. Только за несколько дней здесь заметили шесть сотен этих птиц.

Национальный антарктический научный центр поделился фотографиями с пингвинами, живущими на острове Галиндез. Их родил биолог Сергей Глотов.

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"В первой половине сентября пингвины начали активно возвращаться на остров Галиндез, где расположена наша станция "Академик Вернадский". Буквально за несколько дней их количество выросло с 50 до 600", – отмечают украинские полярники.

В начале недели полярники заметили уже 800 особей этих птиц. У самой станции сейчас проживает до пяти сотен пингвинов.

"В первой волне на Галиндеге появились зимовавшие неподалеку пингвины, ведь в акватории наших островов этой зимой вообще не образовывался устойчивый ледовый покров. Теперь часть из них могла разойтись по окрестностям, а у "Вернадского" остались те птицы, которые будут здесь гнездиться. ", – говорят исследователи.

Напомним, украинские полярники продолжают наблюдать за жизнью пингвинов на антарктической станции "Академик Вернадский". Им удалось заметить, как пингвины устраивают для своих малышей своего рода детские сады.

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