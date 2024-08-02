Командующий Объединенными силами ВСУ заявил, что пока рано говорить о ротациях

Украинские военнослужащие имеют право на отпуск. Однако многие защитники беспокоят вопрос ротации.

В условиях российского наступления о ротациях военных говорить пока рано. Об этом в интервью Главком рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Андрей Гнатов.

"Это очень чувствительная тема. В слово "ротация" можно вкладывать много смыслов. Обстановка такова, что наступательная инициатива сейчас у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задание, чтобы остановить его. При таких условиях говорить, что гарантированно состоятся ротации и в каких масштабах они будут – преждевременно", – отметил он.

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Гнатов добавил, что следит, чтобы военные использовали свое право на отпуск. В частности, для реабилитации после ранения или травм, а также по семейным обстоятельствам.

"Командиры подразделений пытаются, чтобы около 10%, иногда 15% военнослужащих одновременно были в отпусках. Конечно, все стремятся воспользоваться правом на отпуск в летний период, но объективно это невозможно", – объяснил командующий.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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