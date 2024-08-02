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Війна в Україні

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ заявив, що поки рано говорити про ротації

Анастасія Крищук

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ заявив, що поки рано говорити про ротації
Поки рано говорити про ротації

Українські військовослужбовці мають право на відпустку. Однак чимало захисників турбує питання ротації.

В умовах російського наступу про ротації військових говорити поки що зарано. Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов.

"Це дуже чутлива тема. У слово "ротація" можна вкладати багато сенсів. Обстановка така, що наступальна ініціатива зараз у противника, він ще здатен нарощувати зусилля; ми ж виконуємо завдання, щоб його зупинити. За таких умов казати, що гарантовано відбудуться ротації і в яких масштабах вони будуть, – передчасно", – зазначив він.

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Гнатов додав, що стежить, аби військові використовували своє право на відпустку. Зокрема, для реабілітації після поранення чи травм, а також за сімейними обставинами.

"Командири підрозділів намагаються, щоб близько 10%, інколи 15% військовослужбовців одночасно були у відпустках. Звісно, всі прагнуть скористатися правом на відпустку в літній період, але об’єктивно це неможливо", – пояснив командувач.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

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